Operação combate fraudes bancárias contra Caixa Econômica na Bahia

Foram abertas sete contas bancárias para obter recursos através de empréstimos fraudulentos - Foto: Divulgação MPBA

A Polícia Federal prendeu duas pessoas em Feira de Santana, nesta terça-feira, 8, durante a Operação Prisma, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras na Bahia. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).



As investigações revelaram que, por meio de documentos falsos, os suspeitos abriram sete contas em agências localizadas nas cidades de Feira de Santana, Riachão do Jacuípe, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves, Valença, Amargosa e Cruz das Almas.

| Foto: Divulgação MPBA

Além das prisões, foram cumpridos dois de busca e apreensão em Feira de Santana, todos expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. A pedido do MPBA, a Justiça determinou também o bloqueio de bens dos investigados.

Segundo o Gaeco, a movimentação bancária de uma das investigadas revelam que ela agia com seu filho, pai e irmão. Ela seria estelionatária com vasto histórico de processos nas varas criminais de Feira de Santana desde o ano de 2017. A operação apurou ainda que os investigados faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de 170 mil reais para as instituições bancárias envolvidas.