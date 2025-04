Liderança do BDM bate em esposa e é preso por homicídio

Material foi apreendido na casa de Rudson, em Pitanga de Palmares, em Simões Filho - Foto: Divulgação Polícia Civil

Investigadores da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho e da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/ Camaçari), ambas na Região Metropolitana de Salvador, prenderam nesta segunda-feira, 7, em Camaçari, por força de um mandado de prisão temporária, Rudson Elder Batista dos Santos, mais conhecido como Pato ou Turco. Durante a ação conjunta, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma das residências do homem, no bairro Pitanga de Palmares, em Simões Filho.

Segundo o delegado Jader Oliveira, titular da 22ª DT, na ocasião, Pato estava sendo procurado após espancar a mulher, com quem convivia em Simões Filho, e, no curso das investigações, foi descoberto que ele já estava sendo procurado por agentes da 4ª DH, suspeito de matar José Ribamar Freitas dos Santos, em 30 de novembro de 2024, no bairro Verdes Horizontes, em Camaçari.

"Em Simões Filho, surgiu como situação de violência doméstica, apuramos a vida pregressa dele e fiz contato com o pessoal de Camaçari que disse que havia investigação em curso. Pedimos as buscas e eles [agentes Camaçari] pediram a prisão. E cumprimos de forma sincronizada", explicou o titular, afirmado que Pato também já era investigado pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Camaçari.

Material foi apreendido na casa de Rudson, em Pitanga de Palmares, em Simões Filho | Foto: Divulgação Polícia Civil

Ainda conforme Oliveira, Pato executou José Ribamar por vingança ao acreditar que o homem era responsável pela morte de sua irmã, Vivian Mércia Batista dos Santos, 26 anos, em 13 de junho de 2023. A mulher foi encontrada ferida dentro de casa, no Verdes Horizontes, e morreu em uma unidade de saúde. O delegado revelou que Vivian tinha ligação com a criminalidade no bairro e, inclusive, era comparsa de Pato. "A irmã dele tinha envolvimento com o tráfico também. Era como o braço direito dele", afirmou Jader.

As investigações apontaram que Pato é uma das principais lideranças da facção Bonde do Maluco (BDM) de Camaçari e tem forte atuação em Simões Filho, onde, segundo o titular, exerce grande influência sobre o tráfico de drogas e outras práticas criminosas. Em outubro de 2013, Rudson já havia sido preso por tráfico de drogas. Na época, ele foi detido por policiais militares do Setor de Missões Especiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Camaçari), no bairro Mangueiral, em Camaçari.

Durante as buscas na casa dele, em Simões Filho, foram apreendidos três tabletes de cocaína, dois de maconha, uma metralhadora artesanal, calibre 9 mm, carregadores, três balanças de precisão, roupas camufladas, duas máscaras de caveiras, dois celulares, maquinas de cartão e um veículo.

Além do cumprimento da prisão temporária, Rudson também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele segue detido em Camaçari à disposição da Justiça.