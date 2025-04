Envolvido na morte do policial federal Lucas Caribé é preso na Bahia

Policial Federal Lucas Caribé morreu em operação em Salvador no ano de 2023 - Foto: Reprodução/Redes Sociais//Divulgação

Um homem suspeito de envolvimento na morte do policial federal Lucas Caribé foi preso na quinta-feira (3), durante cumprimento de um mandado de prisão preventiva. O mandado foi expedido pela Vara de Delitos Relacionados à Organização Criminosa de Salvador e o homem foi localizado no bairro Nova Vitória, no município de Camaçari.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem preso nesta semana é integrante de um grupo criminoso com atuação em Salvador e teria envolvimento com a morte do policial federal em um tiroteio ocorrido em setembro de 2023, no bairro de Valéria, na capital baiana.

Relembre o caso

O policial Federal Lucas Caribé morreu em 15 de setembro de 2023 durante troca de tiros no bairro de Valéria. A morte do PF ocorreu durante a Operação Fauda, deflagrada pela FICCO, em combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos no bairro. Na operação, equipes das Polícias Federal, Militar e Civil cumpriam ordens judiciais na capital baiana.

No dia 1º de março de 2024, um homem suspeito de ser chefe de uma organização criminosa com forte atuação no tráfico de drogas e homicídios, do bairro de Periperi, em Salvador, foi morto em confronto com a polícia. Conhecido como 'Seco', ele seria um dos responsáveis por planejar e montar o grupo que tentou invadir a Valéria, quando confrontou com os policiais federais e civis, resultando na morte de Lucas Caribé.

Além disso, Jailson seria um dos "senhores das armas", apontado como maior financiador da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

Já em 4 de março de 2024,Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, conhecido como “Pablo Escobar”, foi morto em confronto durante a Operação “Responsio". Ele era o alvo da Operação Fauda, que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé.

"Na época, os alvos que tentamos alcançar naquela ocasião era justamente o 'Pablo Escobar' quando ocorreu o confronto. Equipes da Polícia Federal, do Core, da Polícia Militar chegou no local e que uma outra facção também estava tentando invadir, justamente para tomar esse território de 'Pablo Escobar'", explicou na época o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Andrade.

Em 4 outubro de 2024, um homem identificado como Tiago Santos da Silva, conhecido pelo vulgo de ‘Scoob’, morreu durante uma operação no bairro de Castelo Branco. Ele também participou do confronto que resultou na morte do agente da PF, Lucas Caribé, e chefiava pontos de tráfico de drogas na Valéria.