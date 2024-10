Envolvido em morte de PF na Valéria morre em operação em Salvador

Lucas Caribé morto em confronto no bairro de Valeria - Foto: Ilustrativa/Cândido Vinícius/Polícia Civil da Bahia

As primeiras horas desta sexta-feira, 4, no bairro de Castelo Branco, em Salvador foram de confronto entre policiais e suspeitos da criminalidade. Considerado desafeto de policiais federais, um homem, identificado como Tiago Santos da Silva, conhecido pelo vulgo de ‘Scoob’, foi um dos principais alvos das forças de segurança.

O homem, que participou do confronto que resultou na morte do agente da PF, Lucas Caribé, em Valéria, teria sido atingido por tiros no confronto com os policiais e morreu durante confronto com militares.



Além disso, o mesmo indivíduo de uma facção criminosa também atuou no combate à polícia, no caso que deixou o agente Vockton Carvalho Freire baleado.

Agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) atuam na localidade conhecida como Moscou, na etapa 1 da região.

Os policiais cumprem mandados judiciais de busca e apreensão, bem como de prisão. Tiago, que também é conhecido na criminalidade como ‘Cebola’, integra o Baralho do Crime, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). Ele responde por organização criminosa e tráfico de drogas.