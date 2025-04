Reconhecimento facial da SSP alcança sete foragidos da Justiça

Desde sua implantação, sistema ajudou a recapturar 2.993 foragidos - Foto: Maiara Giudice/ SSP-BA

Em 24h, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP/ BA), por meio do Sistema de Reconhecimento Facial, retirou de circulação sete homens suspeitos de tráfico de drogas, roubo, subtração e inutilização de material de salvamento e dívidas de pensão alimentícia. Eles eram considerados foragidos da Justiça.

As prisões, que ocorerram até as primeiras horas da quarta-feira, 2, foram realizadas em em Salvador, Dias D’Ávila, na REgião Metropolitana, e Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Com estas prisões, a ferramenta totalizou 607 suspeitos recapturados, somente este ano. Desde sua implantação, em 2018, o sistema já alcançou 2.993 foragidos.

Os homens foram presos por policiais militares, após a ferramenta gerar um alerta. Eles foram encaminhados à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e segue à disposição da Justiça.