Poze morre durante troca de tiros em Salvador

- Foto: Divulgação PM

Um traficante conhecido como "Poze do CV", integrante do Comando Vermelho, morreu nesta quinta-feira, 3, após trocar tiros com a policiais militares no bairro Vila Verde, em Salvador.

Informações iniciais indicam que durante incursão da 49ª CIPM no bairro, um grupo armado atacou a PM, que reagiu. Outros suspeitos que estavam com Poze do CV conseguiram fugir por um matagal.

Já o traficante atingido, foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Informações preliminares são de que 'Poze’ seria responsável por vários crimes e é apontado como o ‘02’ do grupo na localidade. Segundo a PM, com ele foi apreendido uma pistola e drogas.

O suspeito tinha esse apelido por causa da semelhança física com o MC carioca Poze do Rodo.

Insegurança em Vila Verde

O bairro de Vila Verde tem vivenciados dias de terror na localidade. Há algumas semanas, facções criminosas rivais, identificadas como Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), trocaram tiros na região.

Durante o confronto armado, um morador da localidade foi atingido por tiros e os moradores tiveram a casa crivada de balas. Além disso, o transporte público na localidade ficou suspenso na época.