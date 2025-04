Megaoperação no Rio Sena termina com cinco mortos; transporte segue suspenso

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Polícia Civil - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação de grande porte foi deflagrada no início da tarde desta quinta-feira, 3, no bairro do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. A ação, conduzida pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), ocorreu em uma região dominada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV). Devido à instabilidade na região, o transporte público segue suspenso por medida de segurança.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade de Salvador, os ônibus não estão acessando a Rua Direta no Rio Sena, sendo desviados pela Rua Getúlio Vargas até o Terminal da Teresinha. Em seguida, acessam a Rua Pajussara e seguem o itinerário normal.

Durante a intervenção policial na localidade conhecida como Campo do Bambu, agentes do Bope foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos fortemente armados. Houve confronto, e cinco suspeitos foram baleados e socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram aos ferimentos.

Entre os mortos está um homem identificado como Sonic, apontado como uma das lideranças do CV na região. Com a morte dele, o policiamento foi reforçado no bairro para evitar represálias e novos confrontos.

Na operação, os militares apreenderam cinco pistolas, carregadores, um colete balístico, um cinto com coldre e porta-carregadores, roupas camufladas, dinheiro em espécie, uma faca e porções de maconha e crack. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil, que registrou a ocorrência e dará continuidade às investigações.