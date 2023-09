PF morre e dois agentes ficam feridos em troca de tiros na Valéria

Um policial federal morreu durante troca de tiros no bairro de Valéria, no início da manhã desta sexta-feira, 15. Além dele, outros dois agentes, sendo um policial civil e outro federal, também ficaram feridos na operação.

Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) apontam que os criminosos teriam armado uma emboscada para os agentes, onde cerca de 40 suspeitos teriam iniciado a troca de tiros.

Os policiais feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), que fica localizado na avenida Vasco da Gama. Ainda durante o confronto, dois integrantes do grupo criminoso foram atingidos e não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência aconteceu durante a Operação Fauda, realizada em combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios e roubos no bairro. Na operação, equipes das Polícias Federal, Militar e Civil cumprem ordens judiciais na capital baiana.

Dois fuzis, carregadores e munições foram apreendidos. Cerca de 100 policiais de unidades ordinárias e especializadas das forças federal e estadual participam da operação integrada.

A equipe do Portal A TARDE está no local acompanhando o desdobramento do caso.