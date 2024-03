Chefe de tráfico envolvido na morte de PF morre em confronto | A TARDE

Um homem suspeito de ser chefe de uma organização criminosa com forte atuação no tráfico de drogas e homicídios, do bairro de Periperi, em Salvador, foi morto em confronto com a polícia nesta sexta-feira, 1º.

Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem identificado como Jailson Almeida dos Santos, o “Seco”, seria um dos "senhores das armas", apontado como maior financiador da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Ele foi localizado no município de Dias d’ Ávila, dentro de um veículo. Durante a abordagem, houve troca de tiros com as equipes da PC e ele foi atingido.

Com o suspeito, as equipes apreenderam um revólver calibre 38 municiado, com numeração suprimida, além de um documento de RG com indícios de falsidade ideológica.

Com três mandados de prisão em aberto, pelos crimes de homicídios e tráfico de drogas, "Seco" é um dos responsáveis por planejar e montar o grupo que tentou invadir a Valéria, quando confrontou com os policiais federais e civis, em setembro do ano passado, tendo como resultado a morte do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida e o ferimento grave de um investigador da Polícia Civil.

Conforme as investigações, o suspeito comandava ações criminosas na região do Subúrbio de Salvador, sendo um dos principais fornecedores de drogas e armas para a região. Ele respondia a diversos procedimentos relacionados a crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa.

Todo material apreendido foi encaminhado para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).