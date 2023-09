Veja quem são os policiais federais e civil baleados em Valéria

Os policiais federais e Civil que foram baleados na manhã desta sexta-feira, 15, durante a "Operação Fauda", realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), já foram identificados. O agente federal Lucas Monteiro Caribé, não resistiu ao ferimento e morreu. Já a outra agente federal, vítima de tiros, Hosannah Caria Carneiro, e o policial civil, Vockton Carvalho, foram feridos e socorridos para a emergência do Hospital Geral do Estado (HGE). Além deles, dois suspeitos de integrar uma facção criminosa com atuação na região morreram durante o confronto.

O Policial Federal Lucas Monteiro Caribé morreu após ser baleado em emboscada na manhã desta sexta | Foto: Redes sociais

O primeiro agente, Lucas Monteiros, foi atingido durante uma emboscada na localidade do Derba, em Valéria, em uma região de matagal. A estimativa da polícia é que mais de 40 homens armados fazem parte da ação. Ainda durante a operação, o policial civil Vockton Carvalho e a Federal Hosannah Caria foram ferido. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos agentes. Helicópteros do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar realizam varreduras na região de Valéria e do Subúrbio Ferroviário em busca dos criminosos.

Jerônimo fala sobre megaoperação da FICCO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se manifestou sobre a megaoperação durante a entrega de viatura, em Feira de Santana, na manhã desta sexta-feira. "Não vamos dar guarida a esse tipo de atuação na Bahia [crime organizado]. Hoje eu quero me solidarizar com a Polícia Federal que perdeu um homem nessa iniciativa da operação em Valéria. É uma operação em parceria com a Polícia Federal, Militar e Civil. É uma iniciativa da polícia para desmontar essa atuação do crime organizado no estado da Bahia, em parceria com o governo federal", disse o governador, durante evento de entrega de viaturas em Feira de Santana.

Equipes das policias Militar, Civil e Federal estão no local | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Trecho interditado

Em nota, a Semob informou que "por conta de uma operação policial na Estrada do Derba na manhã desta sexta, 15, os ônibus tiveram o itinerário desviado. Os coletivos que seguem no sentido BR-324 foram desviados para a Avenida Suburbana. Os que seguem sentido Base Naval estão retornando antes do local da operação policial para a BR-324 e de lá seguem o itinerário".

