Operação policial altera itinerários de ônibus na região de Valéria

A operação policial realizada na Estrada do Derba, no bairro de Valéria, em Salvador, alterou os roteiros de transportes públicos na região. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, 15, pela Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a pasta municipal, dois itinerários precisaram ser desviados por conta das ações. Os coletivos que seguem no sentido BR-324 foram desviados para a Avenida Suburbana. Os que seguem sentido Base Naval estão retornando antes do local da operação policial para a BR-324 e de lá seguem o itinerário.

Equipes das polícias Militar, Civil e Federal estão no local onde é realizada a operação Fauda. A pista da Estrada do Derba foi completamente fechada pelos agentes e fluxo de veículos ficou parado na localidade.

Até o momento, um policial morreu e dois ficaram feridos. Além disso, quatro suspeitos de integrarem um grupo criminoso também foram abatidos em confronto.

Dois fuzis, duas pistolas, carregadores, munições, rádios comunicadores e roupas camufladas foram apreendidos.