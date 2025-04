Secretaria Municipal de Saúde faz alerta para grupos prioritários

Idosos estão se vacinando, mas faltam outros públicos - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A vacina da gripe para os públicos alvo já está disponível em 160 postos de imunização em Salvador, no entanto, alguns grupos prioritários têm preocupado a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), como o de mulheres gestantes, por exemplo. Segundo o órgão, idosos e crianças registram a maior procura pelo imunizante, que já foi aplicado em cerca de 44 mil pessoas, até o momento.

“A gente chama atenção das gestantes quanto a essa procura, assim como os demais grupos prioritários que precisam, também, saber que a vacina está disponível, e (que devem) buscar os nossos pontos de vacinação (...) O quanto antes a população procurar [a vacina], acaba favorecendo a coletividade e evita que quando chegar o inverno a gente venha a ter casos com complicações”, afirmou Doiane Lemos, coordenadora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha contra influenza começou há duas semanas em Salvador, e a capital recebeu mais 191 mil doses do imunizante. O alerta da Saúde é pelo fato de vírus de doenças respiratórias, a exemplo da influenza, terem maior facilidade de circulação em períodos mais frios.

“Vim tomar minha vacina, porque é necessário. Eu nem sabia que estava funcionando, senão eu já teria vindo. Agora vou ficar mais tranquila, e já quero saber quando é a próxima”, disse a aposentada Mariene Rodrigues, de 79 anos.

Na tarde de ontem, outros idosos também marcaram presença no 5º Centro de Saúde, no Barris, em busca do imunizante. Segundo um funcionário, houve uma movimentação maior durante a manhã, o que fez com que uma sala no térreo fosse aberta para a aplicação do imunizante, devido à baixa mobilidade de idosas.

Em Salvador, 19 grupos prioritários podem procurar uma das 160 salas de vacinação espalhadas pelo município, basta apresentar um documento oficial com foto e cartão do SUS. O atendimento vai das 8h às 16h, exceto em feriados. No caso do ponto de vacinação no Salvador Shopping, o horário começa às 9h.

