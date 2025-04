Acidente entre caminhões em estrada da Bahia deixa motorista morto

Caminhão conduzido pela vítima fatal ficou completamente destruído - Foto: Reprodução Portal Cerrado

Um motorista, de 49 anos, morador da cidade de Paula Freitas, no estado do Paraná, morreu na manhã desta terça-feira, 8, em uma batida entre dois caminhões, em um trecho da BR-135, nas proximidades do povoado de Malhadinha, em Formosa do Rio Preto, região oeste da Bahia.

Informações dão conta que o homem conduzia um caminhão carregado com papelão, que saiu do Maranhão com destino a cidade de Posse, em Goiás, quando colidiu com outro caminhão que seguia destino contrário. As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com o impacto da batida, a frente do caminhão ficou completamente destruído e o motorista ficou preso às ferragens. O corpo dele foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. O outro motorista não sofreu ferimentos.