'Nanan Premiações' e esposa são presos em condomínio de luxo na RMS

Participam da operação cerca de 300 policiais civis, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 9, pela Polícia Civil, a Operação Falsas Promessas 2, que pretende desarticular uma organização criminosa, com atuação em lavagem de dinheiro oriundo de rifas ilegais.

De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, um casal de rifeiros, identificados como José Roberto Santos, conhecido como Nanan Premiações, e Gabriela Silva, líderes de um esquema criminoso, foi preso em um condomínio de luxo, localizado na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A ação conduzida pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), ocorre em Salvador, (RMS) e outras cidades do interior do estado. Dezenas de mandados judiciais, além de medidas cautelares diversas da prisão são cumpridos.

De acordo com a polícia, o grupo utilizava redes sociais para divulgar rifas de alto valor, com resultados manipulados para beneficiar integrantes da organização. Empresas de fachada e pessoas interpostas eram utilizadas para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 9, Gabriela chegou a postar no Instagram uma foto com a imagem da câmera de segurança da casa deles e escreveu "acordando mais uma vez com minha casa cheia de polícia".

“Mais uma vez perseguição do sistema. Até quando pobre que saiu da miséria vai ser taxado de marginal?”, escreveu Gabriela em uma publicação.

Na sequência ela faz uma nova publicação onde mostra os policiais chegando à sua casa para cumprir os mandados de prisão. “Como acordo, mais uma vez, com minha casa cheia de polícia", disse a esposa da Nanan Premiações.

| Foto: Reprodução Redes Sociais

Participam da operação cerca de 300 policiais civis, com o apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Coordenação de Operações de Polícia Judiciária, do Departamento de Homicídios e Proteção à pessoa( DHPP), do Departamentos de Polícia do Interior (Depin), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), do Departamento de e Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), além do acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar.