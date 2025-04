Governo baiano sai na frente com início das obras do Novo PAC

Governo Jerônimo Rodrigues em lançamento de obra - Foto: Ascom/Conder

A Bahia foi o primeiro estado brasileiro a dar início a obras em pelo menos três áreas por meio do Novo PAC do Governo Federal: construção de novas maternidades, contenções de encosta e micro e macrodrenagem.

Relançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) já assegurou R$ 103 bilhões para obras que estão sendo executadas pelas prefeituras municipais e pelo Governo do Estado, muitas destas por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).

Na área da saúde, a Bahia foi pioneira ao licitar, em 15 de fevereiro, a primeira maternidade com o selo do Novo PAC em todo o país. A Maternidade Regional do Vale do Jiquiriçá será construída pela Conder no município de Amargosa, um investimento previsto de R$ 76,2 milhões que vai oferecer à região uma estrutura completa, incluindo 117 leitos, centro cirúrgico, banco de leite humano, casa da gestante e serviços de imagem como ultrassonografia e tomografia.

Outras cinco obras na área da saúde estão sob a responsabilidade da Conder e serão executadas com recursos do Novo PAC: o Hospital Regional e Maternidade Costa do Dendê, em Valença; o Hospital Regional e Maternidade do Sisal, em Serrinha; e os hospitais regionais de Alagoinhas, Jacobina e Paulo Afonso. Todas elas somam cerca de R$ 840 milhões de investimento. No último sábado (5), a Conder publicou a licitação para as obras de construção da nova unidade de Paulo Afonso. O Hospital Universitário de Paulo Afonso (HUPA) será implantado em parceria com o Governo Federal, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e o Governo do Estado.

A implantação de novas contenções de encostas pelo Novo PAC também teve início na Bahia, que já licitou, através da Conder, nove obras intervenções na capital e no interior, com investimentos na ordem de R$ 39 milhões. Uma delas, na comunidade de Bananeiras, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, com investimento de R$ 16,3 milhões.

Será em Salvador a primeira obra de macrodrenagem executada com recursos do Novo PAC. A intervenção no bairro da Calçada, na Cidade Baixa, também vai beneficiar a população da Baixa do Fiscal e do bairro do Uruguai. O objetivo do projeto é acabar com os alagamentos históricos na região, que provocaram prejuízos a moradores e comerciantes ao longo das últimas décadas.

“O pioneirismo do governo baiano na concretização das obras do Novo PAC é fruto do empenho de uma equipe dedicada, que está aproveitando o momento especial que vivemos. A parceria do trabalho, envolvendo o presidente Lula, o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro Rui Costa, é uma grande oportunidade para fazermos cada vez mais pelos baianos e baianas”, pontuou o presidente da Conder, José Trindade.

Os investimentos do Novo PAC executados pela Conder têm o potencial de transformar a realidade de milhões de baianos. Além de gerar empregos diretos e indiretos, as obras vão melhorar a infraestrutura urbana, ampliar o acesso a serviços essenciais e promover a inclusão social. Para José Trindade, "esses projetos representam o compromisso do governador Jerônimo com o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades, tanto na capital, quanto no interior. A Conder já demonstrou sua expertise na contratação, execução e fiscalização de obras públicas, adotando modelagens eficientes de licitação, que garantem prazo e qualidade de obra, além de inovar com novas tecnologias para elaboração de projetos e execução de obras, como o BIM, o futuro da construção civil”, afirmou.

Com prazos definidos e recursos garantidos, as obras devem começar a ser entregues a partir de 2025, transformando a vida de milhões de baianos e consolidando a Bahia como um exemplo de desenvolvimento sustentável e inclusivo.