Eleição da vice-presidência da Alba vira um caso novelesco

Alba - Foto: Sandra Travassos/ALBA

Com uma semana que se reelegeu presidente da Assembleia o deputado Adolfo Menezes (PSD) foi afastado pelo STF. Subiu a vice eleita, Ivana Bastos (PSD), que ficou interina até 27 de fevereiro, quando veio a decisão final: Adolfo definitivamente afastado e ela efetivada.

O PT, que cedeu a vice por conta da boa convivência com o PSD de Otto, já que a saída de Adolfo foi prevista (a única surpresa foi a rapidez), reivindicou. Foi aceito e o nome da deputada Fátima Nunes (PT) emergiu. Foi a partir daí que o caso ganhou areas surreais.

A federação PT-PCdoB-PV tem nove deputados do PT, quatro do PCdoB e quatro do PV. Eis que, quando parecia que estava tudo acertado, surge o deputado Júnior Muniz, que é do PT, dizendo-se candidato.

Vai e vem - Por conta disso a eleição foi remarcada sucessivamente, pelo menos três vezes. Ontem, pensava-se que iria acontecer. Se dizia nos bastidores que ‘a questão com Junior Muniz está resolvida’.

Sabe como? Júnior vai fazer uma viagem à China semana que vem. Seria uma saída honrosa fazer a votação com ele viajando. O medo, ao que se diz, seria se Fátima se lançasse candidata, Júnior também e ele vencesse, o que, segundo alguns observadores, seria possível.

Ela, ao que se diz, não é de muita conversa com os colegas. E também tem a vontade da oposição em dar uma porrada no líder governista, Rosemberg Pinto (PT). Fica no ar a pergunta: Júnior estaria agindo para satisfazer os interesses de quem? Ele é ligado a Luiz Caetano, prefeito de Camaçari.

Título para Marabá entra em pauta e depois sai. Por que será?

A Assembleia aprovou ontem o título de Cidadão Baiano para o delegado da PF Leandro Omar, e duas Comendas 2 de Julho, uma para o ministro Luis Roberto Barroso, do STF, e outra para o deputado federal Antonio Brito (PSD).

Mas na hora de votar a concessão do título de cidania para Júnior Marabá (PP), prefeito de Luís Eduardo Magalhães, que é goiano, a pauta foi abortada.

Deputados da oposição pediram para deixar o caso para ‘mais adiante’, o que gerou um imenso tititi. O que se disse: os oposicionistas não quiseram homenagear o prefeito porque recentemente, em entrevista, ele disse que ‘ACM Neto não reconhece ninguém, nem mesmo a mim’.

A Assembleia às vezes evita botar em pauta algumas homenagens, mas barrar o que está pautado, nunca.

Gracinha Viana e o pulo de Maraú para Ubaitaba

Prefeita de Maraú entre 2013 e 2020, agora em 2024 Gracinha Viana (Avante) volta prefeita outra vez, mas em outro município, o vizinho Ubaitaba, onde ela destronou, na eleição passada, o então prefeito Asclepíades Queiroz, o Beda (MDB).

Então, pergunta a Gracinha: o que a sra. acha melhor, ser prefeita de Maraú ou Ubaitaba? Ela nem pestaneja na resposta.

– Maraú.

Gracinha diz que tudo fará para honrar a confiança que o povo de Ubaitaba depositou nela, mas lá o trabalho é dobrado.

– Pense num município completamente esculhambado. Tudo, tudo, tudo que você pensar. Começa pelas ruas esburacadas.

Salles diz não temer represália

Presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, o deputado Eduardo Salles (PP) subiu o tom ontem e disse que não vai abrir mão de lutar por causas que ele acredita serem de relevante interesse público, como o ferryboat, a ViaBahia e a Coelba.

– Dane-se a eleição, de quem será eleito ou não. Não temos medo de represálias. Não podemos aceitar a situação atual do ferryboat, da ViaBahia e da Coelba!

REGISTROS

Pro+ Trabalho 1

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, estará amanhã (10h), na Fieb, para o lançamento do Programa Nacional Seja Pro+ Trabalho e emprego, que vai abrir 25 mil vagas gratuitas na Educação de Jovens e Adultos, focado em pessoas de 18 a 29 anos que não concluíram a educação básica. O investimento é de R$ 200 milhões.

Pró+ Trabalho 2

Lá estarão também Jerônimo, Fausto Augusto Junior, presidente do Conselho Nacional do Sesi, Wesley Pareira, superintendente de Educação do Sesi Nacional, e Carlos Henrique Passos, presidente da Fieb.

Hip Hop 1

Salvador vai sediar de 1 a 4 de maio o Fórum Nacional de Mulheres no Hip-Hop, promovido pela Frente Nacional de Mulheres no Hip-Hop e pelo Instituto Social Eumelanina de Arte. Vai acontecer no Cine Teatro 2 de Julho (Irdeb), Colégio Estadual Barros Barreto e Escola Fernando Presídio e Praça João Martins, em Paripe.

Hip Hop 2

O Hip Hop é um movimento cultural nascido nos EUA em 1970. Agora cá é a 10ª edição. Reunirá artistas, produtoras, MCs, DJs, BGirls, grafiteiras, profissionais do ramo, ativistas e outras mulheres do Hip-Hop.