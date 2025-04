Morre mulher que teve o corpo queimado pelo ex-companheiro cadeirante

- Foto: Redes sociais

A mulher que teve o corpo queimado pelo ex-companheiro cadeirante morreu nesta terça-feira, 8, no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Bianca de Souza Barbosa, de 25 anos, teve queimaduras graves em 70% do corpo e não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu no dia 31 de março, no Jardim das Margaridas, em Salvador. O homem também chegou a ser atingido pelas chamas, foi socorrido para p HGE., onde ficou custodiado.

De acordo com vizinhos, Bianca se separou do suspeito há três meses e saiu da casa onde os dois moravam juntos. No entanto, ela ia regularmente ao imóvel para fazer curativos no homem e mantinha outros cuidados que ele necessita, por ser cadeirante. Eles contaram ainda, na época, que o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e sempre que Bianca ia até a residência, era ofendida e agredida fisicamente.

Testemunhas relataram ainda que ele teria pedido a uma pessoa para comprar duas garrafas de álcool. Depois, esperou a chegada de Bianca no horário combinado e a trancou em um dos cômodos. Em seguida, ateou fogo ao imóvel, que foi destruído pelas chamas.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como tentativa de feminicídio.