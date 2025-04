Justiça volta a decretar prisão de empresário por mortes em ferro-velho

Marcelo já havia sido alvo de mandado em novembro de 2024 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O empresário Marcelo Batista da Silva voltou a ser considerado foragido após a Justiça da Bahia decretar novamente sua prisão. Ele é suspeito de mandar matar dois funcionários de um ferro-velho em Salvador: Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz.

De acordo com informações da Tv Record, A nova ordem de prisão foi expedida no dia 1º de abril, mas só veio a público nesta terça-feira, 8. Marcelo já havia sido alvo de mandado em novembro de 2024, mas ganhou liberdade provisória em março deste ano. Outros envolvidos no caso também foram soltos, mas os detalhes da participação deles não foram revelados. O inquérito segue sob sigilo.

Entre os investigados está o soldado da PM Josué Xavier, que voltou a atuar na corporação, agora em funções administrativas, após o término da prisão temporária. Ele é lotado na 19ª CIPM, em Paripe.

Já o gerente do ferro-velho, Wellington Barbosa, conhecido como “Cabecinha”, também foi preso, mas cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica devido a um quadro de hanseníase.