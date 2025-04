Fornecimento de água será interrompido em bairros de Salvador nesta quarta

Abastecimento alternativo por carro-pipa estará disponível, de forma emergencial, pelo número 0800 0555 195 - Foto: Divulgação

Por causa de uma obra da CCR Metrô Bahia no trajeto da linha 2 do metrô de Salvador, que vai precisar fazer a ligação de uma nova rede de água, o fornecimento vai ser ser interrompido nesta quarta-feira, 9, a partir das 7 horas, nos bairros: Alto do Coqueirinho, Itapuã, São Cristóvão e Stella Maris; e em parte dos bairros Jardim das Margaridas, Mussurunga e Piatã.

A obra tem por objetivo ajustar o espaço entre a rede de água e a linha do metrô, garantindo uma área mais ampla para manutenções e reparos nas estruturas dos dois serviços. Técnicos da Embasa acompanharão o andamento do serviço, programado para terminar na noite de quarta-feira, quando o abastecimento deverá ser retomado de forma gradual.

Armazenamento prévio e economia de água

A Embasa orienta que os moradores armazenem água de forma antecipada e segura, não apenas para a interrupção e si como também para o período de retomada gradativa. A regularização plena ocorrerá ao longo das 48 horas seguintes à finalização do serviço.

O abastecimento alternativo por carro-pipa estará disponível, de forma emergencial, pelo número 0800 0555 195 e site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, mediante informação de matrícula na Embasa, com prioridade para unidades de saúde e escolas.