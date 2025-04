Partiu Estágio oferece mais de 120 vagas para Embasa

Carga horária de atividade é de 4 horas diárias e 20 horas semanais - Foto: Alberto Freitas | Divulgação Embasa

O Programa Partiu Estágio, do governo da Bahia oferece, na edição de 2025, 124 vagas para os estudantes universitários que desejem atuar na Embasa. Dentre as áreas do conhecimento estão administração, biologia, ciências da computação, ciências contábeis, design, direito, engenharia sanitária e ambiental, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, jornalismo, química e serviço social.

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio exclusivamente pela plataforma digital. Para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino superior estaduais, federais e privadas, com sede/polo na Bahia, cursando graduação nas modalidades presencial, semipresencial ou de Ensino a Distância (EAD). A bolsa tem o valor de R$ 607,00 + auxílio-transporte e a carga horária de atividade é de 4 horas diárias e 20 horas semanais.

O passo a passo completo para realizar a inscrição no Partiu Estágio está no Edital 01/2025. Os candidatos que não possuem cadastro na plataforma www.ba.gov.br precisam fazê-lo antes de realizar a inscrição.