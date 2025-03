Veja bairros de Salvador que ficarão sem água nesta quinta

Expectativa é que o fornecimento de água seja regularizado em até 72 horas - Foto: Ilustrativa

Alguns bairros de Salvador ficarão sem abastecimento de água nesta quinta-feira, 6, devido a um serviço emergencial em um dos reservatórios do Parque da Bolandeira, na Boca do Rio. A interrupção começará às 5h da manhã e tem previsão de ser concluída até as 17h do mesmo dia, com a normalização do fornecimento ocorrendo gradualmente.

O retorno da água ocorrerá aos poucos, pois é preciso reencher as tubulações e os grandes reservatórios de distribuição para restabelecer a pressão e permitir que a água chegue a todos os imóveis. Algumas áreas mais altas ou distantes podem ter o abastecimento regularizado em até 72 horas.

A Embasa orienta os moradores a utilizarem de forma econômica a água armazenada durante esse período. Para aqueles que não possuem caixa d’água, recomenda-se reservar água em recipientes limpos e tampados.

A empresa também disponibiliza o fornecimento alternativo por carro-pipa, que pode ser solicitado pelo número 0800 0555 195 ou pelo site atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, com prioridade para unidades de saúde e escolas.

Os bairros afetados pela suspensão do abastecimento de água incluem:

Acupe; Amaralina; Arenoso; Arraial do Retiro; Baixa de Quintas; Barbalho; Barra; Barreiras; Barris; Brotas; Boca do Rio; CAB; Cabula; Cabula VI; Caixa D’Água; Calabetão; Calçada; Caminho das Árvores; Candeal; Canela; Centro; Cidade Nova; Comércio; Cosme de Farias; Costa Azul; Curuzu; Doron; Engenho Velho da Federação; Engenho Velho de Brotas; Engomadeira; Federação; Garcia; Graça; IAPI; Imbuí; Itaigara; Jardim Armação; Jardim Santo Inácio; Lapinha; Luiz Anselmo; Liberdade; Macaúbas; Mata Escura; Matatu; Narandiba; Nazaré; Nordeste de Amaralina; Novo Horizonte; Ondina; Patamares; Pau Miúdo; Pernambués; Pero Vaz; Piatã; Pituaçu; Pituba; Resgate; Retiro; Rio Vermelho; Saboeiro; Santa Mônica; Santo Antônio; Saúde; São Gonçalo; Sussuarana; STIEP; Tancredo Neves e Vila Laura.

“Identificamos a necessidade de reforçar a estrutura de um dos reservatórios para garantir a segurança e eficiência do sistema, e para isso será necessário suspender a operação por algumas horas. Estamos trabalhando para que tudo seja resolvido no menor prazo possível. Quem tem caixa d’água, é possível que nem perceba essa interrupção”, explica Joana Rolemberg, diretora de Operações da Embasa em Salvador e Região Metropolitana.