Após Carnaval, Saúde monitora doenças respiratórias e arboviroses

Reunião de alinhamento da Saúde de Salvador após o carnaval - Foto: Reprodução | Assessoria SMS

Passado o Carnaval, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) faz primeira reunião para monitoramento e enfrentamento das doenças respiratórias e arboviroses após a folia. O encontro acontece nesta quarta-feira, 5, às 14h30.

Segundo a pasta, os dados já estavam sendo monitorados e foram apresentados pela Diretoria de Vigilância à Saúde (DVIS) e Sala de Situação em Saúde para subsidiar o trabalho ordenado envolvendo também as Diretorias de Atenção Básica e Atenção Especializada da SMS.

“Ao final de uma festa dessa magnitude existe um potencial risco de aumento dos casos de doenças como a gripe, covid e dengue; além das diarreicas. Baseado nisso, deflagramos já nesta quarta-feira de cinzas um esforço conjunto para a tomada de decisões e ações mais céleres com o objetivo de intervir de forma mais rápida, evitando ‘pressão de porta’ na rede de urgência e emergência, e dando maior comodidade e segurança para a população”, disse o secretário da Saúde, Rodrigo Alves.

Em contrapartida, no caso das arboviroses, as ações já são realizadas durante todo o ano foram intensificadas desde setembro com o lançamento da Campanha Verão Sem Mosquito, executando atividades de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, por toda a cidade.

Os trabalhos incluem borrifação, aplicação de inseticidas, tratamento e eliminação de focos, e são de extrema importância neste período em que as temperaturas ficam mais elevadas e intercalando com períodos chuvosos, características propícias para proliferação e circulação mais intensa do mosquito.

De acordo com a SMS, as atividades seguiram durante todo o carnaval em ambientes públicos e privados com grande circulação de pessoas, como estações de transbordo, circuitos da folia e pontos turísticos. Para isso contou também com o apoio de diferentes áreas da prefeitura, como o setor de turismo, educação, meio ambiente, limpeza urbana e transporte. No período momesco, o Centro de Controle de Zoonoses atuou CCZ em mais de 35 bairros, realizando inspeções e ação de bloqueios de transmissão espacial (UBV) e focal contra as arboviroses.

Foram realizados mais de 90 bloqueios de focos, visitados mais de 600 imóveis e 2.921 depósitos inspecionados. Nas atividades de controle de roedores, mais de 280 pontos foram desratizados, além de ações educativas nos bairros.

“O nosso trabalho é contínuo; começou antes e se manteve a todo vapor durante o carnaval, e se prorrogará intensamente até seis semanas após a festa, janela epidemiológica que merece atenção especial das nossas equipes. É válido destacar que pela primeira vez, este ano, disponibilizamos a vacinação de rotina durante todos os dias da folia momesca, oportunizando a imunização de centenas de pessoas que aproveitaram o feriado para cuidar da saúde. Também executamos ações assistenciais, preventivas e educativas nos programas Salvador Acolhe e Catafolia, cuidando desses trabalhadores temporários e de seus filhos. Essas foram algumas das ações que executamos que contribuem para uma população mais saudável, protegida de agravos e doenças”, finalizou Rodrigo Alves.

Em Salvador, até a 9ª semana epidemiológica (29 de dezembro de 2024 a 1º de março de 2025), foram confirmados 16 casos de dengue, 05 de chikungunya e 03 de zika. No ano passado, no mesmo período, os números foram de 268, 13 e 51, respectivamente.