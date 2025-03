Atendimentos clínicos são maioria nas ocorrências dos postos de saúde

Atendimentos clínicos representam maior parte das ocorrências nos postos de saúde do centro - Foto: Reprodução

Os atendimentos clínicos predominaram nos primeiros dias do Carnaval de Salvador nos postos de saúde do Circuito Osmar. No Módulo Piedade, situado na Praça da Piedade, 33 pessoas receberam atendimento na quinta-feira, 27, das quais 26 apresentavam casos clínicos, três sofreram traumas buco-maxilar e quatro foram encaminhadas para atendimentos de enfermagem.

A estrutura do módulo, que conta com 21 leitos, incluindo um de estabilização, foi vistoriada neste sábado, 1, pelo Ministério Público da Bahia (MPBA). A promotora de Justiça Andréa Ariadna, acompanhada das servidoras Adriana Trindade, assessora do Centro de Apoio Operacional da Saúde (Cesau), e Ananda Evelin Menezes, esteve no local para avaliar as condições do atendimento. O supervisor do módulo, enfermeiro Caio Ferreira, apontou uma redução na demanda nos dois primeiros dias da folia.

“Durante o dia, a maior parte dos atendimentos foram de moradores e pessoas que trabalham no Carnaval. Essas inspeções do Ministério Público são muito importantes para a melhoria do atendimento, formação da equipe e estruturação dos postos de saúde”, destacou Ferreira. Entre as novidades deste ano, o espaço passou a oferecer testes rápidos para pacientes vítimas de violência.

Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), houve uma queda de cerca de 31% nas ocorrências registradas nos circuitos de Salvador. No Módulo Montanha, localizado na Ladeira da Montanha, foram realizados oito atendimentos na quinta-feira, sendo a maioria direcionada a trabalhadores que atuam nos circuitos, como ambulantes e catadores de materiais recicláveis.

“Não tivemos nenhum registro de caso grave até o momento”, afirmou Sarah Milena Reis Souza, enfermeira e supervisora do Módulo Montanha. O MPBA também inspecionou o Módulo Cajazeiras, que inícia suas atividades neste sábado, 1, funcionando diariamente das 17h às 5h até a terça-feira, 4.

“O MPBA, cumprindo sua obrigação com os foliões de Salvador, está inspecionando os postos de saúde nos circuitos para garantir a qualidade e segurança dos serviços prestados. Observamos a melhoria dos serviços de saúde a cada ano e, neste Carnaval, temos a novidade de uma sala reservada para atendimentos a pessoas vítimas de violência, garantindo privacidade no atendimento”, ressaltou a promotora Andréa Ariadna.