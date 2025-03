Hemoba registra queda de 70% nas doações de sangue no Carnaval

Este ano, 372 voluntários se candidataram para doação e 268 bolsas de sangue foram coletadas, enquanto no ano anterior foram 1.162 os candidatos e 890 as bolsas coletadas - Foto: Divulgação/ Ascom Hemoba

Apesar dos horários especiais de coleta de sangue durante o Carnaval 2025 em Salvador e no interior do estado, a Fundação Hemoba registrou uma queda de 70% nas doações nos três primeiros dias da folia, em comparação com o mesmo período de 2024. Este ano, 372 voluntários se candidataram para doação e 268 bolsas de sangue foram coletadas, enquanto no ano anterior foram 1.162 os candidatos e 890 as bolsas coletadas.

Este ano, porém, foram registradas duas doações de plaquetas, enquanto no mesmo período de 2024 não houve nenhuma. Nos três primeiros dias do Carnaval 2025 ocorreram ainda 13 cadastros de doação de medula óssea, contra 15 do mesmo período do ano anterior.

No domingo (2), as unidades da Hemoba não funcionarão, mas na segunda-feira (3), os voluntários poderão tirar uma folga da folia para fazer um gesto de solidariedade. “Carnaval é tempo de festa, mas também deve ser tempo de cuidado e empatia. Eu queria fazer um chamado aos baianos e turistas para a doação de sangue, esse gesto tão simples, que ajuda a salvar vidas”, destaca a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Na segunda-feira (3), em Salvador, o Hemocentro, na Vasco da Gama, funcionará das 7h às 18h, e o caminhão da coleta itinerante, localizado no Shopping Bela Vista, ficará aberto das 12h às 18h. Na terça (4), o Hemocentro funcionará das 7h às 16h30. No interior, a unidade de Santo Antônio de Jesus abrirá das 8h às 15h, enquanto as demais funcionarão em horário habitual. Na terça-feira (4), apenas o Hemocentro estará aberto, das 7h às 16h30.

Na Quarta-feira de cinzas, em Salvador, funcionarão as unidades do Hemocentro (13h às 18h30), Hospital Roberto Santos (13h às 17h), Hospital do Subúrbio (13h às 16h30), Coleta itinerante do Shopping Bela Vista (13h às 18), Hemóvel do Salvador Shopping (13h às 17h). As demais estarão fechadas. Já no interior, todas as unidades funcionarão a partir das 13h, na Quarta-feira de Cinzas, exceto a unidade de Valença, que estará fechada.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, ou ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação. Também é preciso que o doador não fume por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Ocorrências médicas

Com reforço nos plantões em unidades da rede estadual de saúde na capital e no interior, foram registradas, até as 6h deste domingo (2), 56 ocorrências médicas relacionadas ao Carnaval que precisaram ser encaminhadas para unidades hospitalares. Destas, 46 foram atendidas no Hospital Geral do Estado, duas Hospital Menandro de Faria, três no Hospital Eládio Lasserre, uma no Iperba, uma na Maternidade Tsylla Balbino, uma no Hospital 2 de Julho, uma na Unidade de Emergência de Cajazeiras e uma na Unidade de Emergência do Curuzu.

Prevenção

Montados na capital e no interior, em Rio de Contas e Porto Seguro, os postos Fique Sabendo estão em pleno funcionamento no Carnaval 2025 para testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Desde o primeiro dia da folia, até às 6h deste domingo (2), os postos montados em Salvador pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), na Avenida Milton Santos, em Ondina, e na Avenida Centenário, na Barra, somaram 1.483 atendimentos. Dentre os 7.680 testes realizados, 11 pessoas positivaram para IHV, duas para hepatite B, quatro para hepatite C, enquanto 137 testaram positivo para sífilis, e 27 delas optaram por iniciar o tratamento no próprio estande, com a aplicação da penicilina benzatina (Benzetacil).

No município de Rio de Contas, o posto realizou 365 atendimentos e 1.424 testes rápidos, sendo dois positivos para HIV e um para hepatite C, além de 11 para sífilis, 7 deles tendo iniciado tratamento no local.

Em Porto Seguro, por sua vez, foram realizados 126 atendimentos e 506 testes, com dois resultados positivos para HIV e um para hepatite C. Também positivaram para sífilis 11 pessoas, nove delas optando por iniciar tratamento no local.

Além dos testes rápidos, o Governo do Estado também investiu na prevenção das ISTs, tendo distribuído neste Carnaval, até este domingo (2), 360.608 preservativos masculinos e femininos.

Violência contra a mulher

O Serviço de Atendimento às Mulheres Expostas à Violência Sexual, localizado no Hospital da Mulher, no Largo de Roma, em Salvador, acolhe mulheres, adolescentes e trans a partir de 12 anos expostas a situações de abusos e violência sexual. Composto por equipe multiprofissional, o serviço é formado por médicos ginecologistas, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogas e farmacêuticas, de prontidão 24 horas, todos os dias do Carnaval. Este ano, nenhuma ocorrência proveniente do circuito da festa foi registrada.

Corregedoria

A corregedoria da Saúde também está em ação durante o período carnavalesco, tendo inspecionado 5.895 profissionais a fim de aferir as escalas de plantão em 12 unidades de saúde, sendo elas Hospital Geral Ernesto Simões Filho, HGE, Hospital Geral Roberto Santos, Instituto Couto Maia, Central de Regulação, UE Cajazeiras, UE Pirajá, UE Curuzu, Iperba, Maternidade Tsylla Balbino, Maternidade Albert Sabin, Hospital Geral Menandro de Faria.