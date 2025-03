Quanto ganha um catador de latinhas no Carnaval? Entenda como é a venda

- Foto: Amanda Souza | Ag. A Tarde

Durante o Carnaval de Salvador, os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel fundamental na limpeza urbana e na sustentabilidade do evento. Com a cidade recebendo milhões de foliões, a geração de resíduos aumenta significativamente, e a atuação desses profissionais se torna essencial para minimizar o impacto ambiental.

Muita gente não sabe, no entanto, como é o retorno desse trabalho duro para esses trabalhadores. Os catadores percorrem os circuitos da festa recolhendo latinhas de alumínio descartadas pelos foliões. Após a coleta, eles se dirigem às Centrais de Reciclagem instaladas pela Prefeitura de Salvador e parceiros, onde os materiais são pesados e vendidos.

“O catador chega com o material, pesa, segue para a mesa onde retira o ticket e é depois vai para o caixa para receber o seu recurso”, contou Jacson Costa, coordenador do Projeto EcoFolia no Carnaval 2025.

O alumínio é comprado a R$ 8, o pet a R$ 2 e o plástico a R$ 1. Existe ainda uma bonificação e, a cada 10kg de plástico coletado, o catador recebe R$ 50 além da venda. “Isso significa que o catador pode receber cerca de R$ 300 por dia, a depender da sua disposição de trabalho e material disponível”.

Nos dois primeiros dias de Carnaval, mais de 3 toneladas de material reciclável já foram recolhidas, garantindo a limpeza das ruas e geração de renda para esses trabalhadores.

“É uma excelente maneira de valorizar o trabalho do catador autônomo, comprando a um preço justo e trazendo dignidade ao trabalho dessas pessoas”, disse Jacson.

Nessas centrais, os catadores também recebem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como calças, botas, camisas, luvas e protetores auriculares, garantindo a segurança durante o trabalho.