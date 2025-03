“Energia sem igual”, diz Vivian Amorim sobre o Carnaval de Salvador

Viviam Amorim é ex-bbb - Foto: Amanda Souza/Ag. A TARDE

A ex participante do Big Brother Brasil, Vivian Amorim, esteve na noite de sábado, 1º, no Camarote Salvador, para curtir o terceiro dia de folia na capital baiana, que segundo ela, é o “melhor do mundo”.

“É o melhor, ninguém nem se atreve a me chamar para outro carnaval que não seja o de Salvador. Eu sou cria deste carnaval há muitos anos, desde 2012 eu já venho, já curto a pipoca e o bloco. E aí depois do BBB, começando a trabalhar com a publicidade, tive a oportunidade de conhecer um outro lado, que é esse lado de estar perto dos artistas e sentir a percussão bater no meu coração. E desde então eu não fico sem carnaval”, disse a ex-bbb.

“Para mim é uma energia sem igual. Eu acho que todo mundo deveria viver ao menos uma vez na vida, que é o melhor do mundo”, completou.