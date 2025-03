Policiais vestidos de Power Rangers prendem homem no Carnaval de SP

Policiais civis utilizaram diferentes disfarces durante o trrabalho - Foto: Reprodução | SSP-SP

Agentes disfarçados de Power Rangers, infiltrados em blocos do Carnaval de São Paulo, identificaram criminosos que aproveitavam a festa para cometer crimes.



A operação foi comemorada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PL-SP), e pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PL-SP). de Power Rangers, atuaram nos blocos de Carnaval de rua da capital paulista.

"Os Power Rangers da nossa Polícia Civil estão dando mais um show neste Carnaval! Sempre atentos, nossos heróis perceberam a atitude suspeita de uma dupla dentro do bloco e com uma abordagem pra nenhum ranger colocar defeito, prenderam o criminoso e recuperaram de uma vez sete celulares. Ele faz parte de uma quadrilha identificada a partir desta prisão, que resultou em buscas no local de hospedagem dos criminosos e recuperação de mais quatro aparelhos roubados e R$ 15 mil em espécie. GO GO POWER RANGERS!", escreveu Tarcísio no perfil no X.

"Esse não contava com os Power Rangers da nossa Polícia Civil e nossos policiais militares no apoio, num belo trabalho em equipe. O grito de Carnaval virou o grito de alívio da população que não aguenta mais a impunidade. Mais um entregue para a Justiça e 7 celulares recuperados", afirmou Derrite.

Em uma das ações, agentes à paisana prenderam um homem acusado de roubar celulares em meio à multidão. A prisão levou à apreensão de outros aparelhos roubados e dinheiro em espécie em um esconderijo na Barra Funda.

A investigação apontou que o suspeito fazia parte de um grupo criminoso vindo de outro estado com o objetivo de praticar furtos durante o Carnaval em São Paulo.