Módulos de Saúde registraram quase mil atendimentos no Carnaval

O Circuito Dodô (Barra/Ondina) lidera com maior número de ocorrências, com 724 atendimentos - Foto: Divulgação Secom

Os módulos de saúde instalados nos circuitos do Carnaval de Salvador realizaram mais de mil atendimentos nos dois primeiros dias de carnaval em todos os circuitos, garantindo 96% de resolutividade nas ocorrências registradas nesta sexta-feira, 28, segundo dia oficial da folia momesca. Do total de 1.026 atendimentos, apenas 45 pacientes (4%) precisaram ser transferidos para Upas ou hospitais para uma avaliação especializada.

Os quadros clínicos seguem liderando o número de atendimentos, com 797 ocorrências; seguidos por 91 casos de bucomaxilofacial; 35 de enfermagem e 14 cirúrgicos. O Circuito Dodô (Barra/Ondina) lidera com maior número de ocorrências, com 724 atendimentos (71%); seguido por Osmar (Campo Grande) com 223 casos (22%); Batatinha (Pelourinho) com 60 (6%) e carnaval nos bairros com 19 (2%).

O secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destaca que se comparado com a sexta-feira de carnaval de 2024, neste ano, houve uma redução em 20% dos atendimentos. “É uma notícia que nos incentiva a seguir com a melhor performance de atendimento. Isso é reflexo do excelente trabalho da gestão municipal, onde estamos alinhados com todas as secretarias para planejar dia a dia esse megaevento com foco no bem-estar do folião. Agradeço muito também a equipe da Saúde, que atuam desde a vigilância até a assistência nos módulos e em programas especiais executados em conjunto com outras pastas, como Catafolia e Salvador Acolhe”.

Comparando 2025 com 2024, a Secretaria Municipal da Saúde registrou redução em todos os tipos de atendimento, com exceção dos relacionados à enfermagem, como curativo, aferição da pressão arterial, glicemia e temperatura corporal, que continuam na média entre os dois anos.

“É o que venho falando desde o pré-carnaval, destacando o clima festivo e de alegria que está imperando na maior festa de rua do planeta. Estamos otimistas e esperamos encerrar a festa com números positivos”, finalizou Rodrigo Alves.