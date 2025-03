Vereador distribui 2 mil kits de café da manhã a ambulantes

Ambulantes do circuito Barra-Ondina receberam kit´s de café da manhã neste sábado - Foto: Divulgação

Ambulantes que trabalham nos circuitos do Carnaval de Salvador receberam mais de 2 mil kits de café da manhã no circuito Barra-Ondina. A ação faz parte do “Bloquinho do Gordinho” que se encontra na sua 3ª edição.

O vereador George, o Gordinho da Favela (PP), é o responsável pela iniciativa. 'Fico muito feliz e realizado em poder estar aqui mais uma vez, nesta ação que já virou tradição na folia da capital', afirmou o edil, líder da bancada do Progressistas em Salvador.

Além do café da manhã, o bloquinho distribuiu brindes, cestas básicas e até mesmo cursos profissionalizantes aos trabalhadores ambulantes. No domingo de Carnaval, a ação se repete no circuito do Campo Grande.