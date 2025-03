Rodrigo Alves acompanha equipes de saúde do Salvador Acolhe

Secretário acompanhou equipes - Foto: Divulgação | Ascom

O secretário municipal de Saúde de Salvador, Rodrigo Alves, acompanhou, nesta sexta-feira, 28, o trabalho das equipes médicas e odontológicas no programa 'Salvador Acolhe', na Escola Municipal Hildete Lomanto, no Garcia.

Ao todo, 385 crianças e adolescentes foram atendidos nas cinco escolas municipais que abrigam os Centros de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (CAAC), operados pela Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ). O número representa um aumento de 16%, se comparado ao primeiro dia da folia em 2024.

“Os ambulantes também fazem parte dessa gigantesca operação que faz a festa acontecer. Nada mais justo do que empenharmos nossas equipes para o cuidado com a saúde de seus filhos disponibilizando apoio clínico e odontológico, além dos encaminhamentos necessários para continuidade dos tratamentos na nossa rede municipal especializada. Enquanto os pais trabalham nas ruas, seus filhos seguem sendo acolhidos com toda segurança; uma excelente inciativa da SPMJ”, afirmou.

São seis equipes de plantão, sendo cinco fixas e uma volante. As crianças e adolescentes contam com avaliação clínica; atendimento odontológico, prescrição e dispensação de medicamentos. Também há orientação de saúde às equipes dos centros de acolhimento; identificação e encaminhamento para os serviços especializados, quando necessário; acompanhamento antropométrico (peso e altura); entre outras ações que se mostrem necessárias.