Cadeirante queima 80% do corpo de ex-mulher em Salvador

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral do Estado (HGE) - Foto: Redes sociais

Uma mulher teve cerca de 80% do corpo queimado no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida, localizado no Jardim das Margaridas, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 31. A vítima foi identificada como Bianca Souza, de 26 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, Bianca relatou ter sido atacada pelo ex-namorado, de prenome Robson, de 47 anos, que teria utilizado álcool para atear fogo em seu corpo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital Geral do Estado (HGE).

O ex companheiro também ficou ferido e foi socorrido para o HGE, onde ambos segue internados. Robson foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio contra a companheira onde permanecem internados.

Segundo a Polícia Civil, oitivas estão em andamento para esclarecer o ocorrido e guias periciais foram expedidas.