Grupo Espírita Deus Cristo e Caridade celebra 100 anos de história

Início das comemorações - Foto: Ascom - GEDCC

Fundado no dia 8 de abril de 1925, o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade (GEDCC), está celebrando 100 anos de história, “com uma história de fé, caridade e compromisso com o próximo”. Com o marco, a instituição preparou uma programação reunindo palestras, momentos artísticos e lançamentos, com início neste domingo, prolongando-se até o dia 8 de abril.

Localizado na Ladeira dos Tupis, n. 84, no Matatu de Brotas, antiga Ladeira do Fabrício, em Salvador, o GEDCC foi declarado entidade de utilidade pública, diante da relevância dos serviços humanitários prestados à população mais carente.

Coordenado espiritualmente pelo irmão João de Matos, além de ser um centro espírita, a instituição tem sido destaque em ações sociais. O Ambulatório Médico Expedito Sá, instalado na sede do grupo desde 1954, realiza gratuitamente cerca de 1.500 procedimentos por ano, oferecendo atendimento médico em cardiologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, fisioterapia, dentista, clínica médica, entre outras, todas conduzidas por profissionais voluntários, abnegados pelo amor ao próximo.

O trabalho do grupo também abraça em torno de 140 famílias em situação de vulnerabilidade, que contam com uma equipe de assistentes sociais, recebem cestas básicas regularmente, têm apoio de orientação jurídica, além do fortalecimento espiritual e moral. O GEDCC atende também crianças e jovens através do Grupo de Evangelização Infantojuvenil.

Dentre os destaques da programação estão a palestra híbrida com Cristiano Abreu e Fernanda Cardeal, abordando o tema ‘Jesus, o modelo maior do amor em ação’, e a reflexão com Maurício Bastos sobre ‘Missão do GEDCC, uma permanente ação de amor’. O evento também contará com atrações artísticas, como as bandas Amarilis e Spirit.

Confira a programação completa:

Domingo, dia 30 de março (evento já realizado)

Tema: "O amor em ação, uma proposta divina"

Momento Artístico: Banda Amarilis



Terça, dia 1 de abril – Das 18h30 às 20h30

Palestra híbrida com Cristiano Abreu e Fernanda Cardeal

Tema: “Jesus, o modelo maior do amor em ação”

Transmissão online via Zoom Meeting



Quinta, dia 3 de abril – Das 8h às 10h

Palestra Tema: “Ame quem você é”



Domingo, dia 6 de abril – Das 8h às 12h30

Palestra Perdoar e Perdoar-se: “A forma para recomeçar”

Lançamento do Curta-Metragem do GEDCC

Momento Artístico: Banda Spirit



Terça, dia 8 de abril – Das 18h30 às 20h30

Tema: “Missão do GEDCC, uma permanente ação de amor!”

Lançamento do Hino do GEDCC