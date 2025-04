Oportunidade: curso de técnicas de vendas é oferecido gratuitamente

Oficinas são oferecidas pela Secretaria Estadual de Cultura (SecultBA) - Foto: Divulgação

O Shopping Piedade, em parceria com a Associação dos Lojistas do Shopping Piedade (Alospi), está com inscrições abertas para o Treinamento Gratuito em Técnicas de Vendas, que acontecerá entre os dias 8 e 10 de abril, das 9h às 11h. O curso tem como objetivo qualificar profissionais para o mercado de trabalho, atendendo às demandas dos lojistas e ampliando as oportunidades para quem deseja se especializar na área de vendas.

Os interessados devem enviar seus currículos até sexta-feira, 4 de abril, para o e-mail [email protected] ou entregá-los pessoalmente na sede da Alospi, localizada no piso L4 do Shopping Piedade.

Com uma carga horária de seis horas, o treinamento é promovido regularmente para aprimorar as principais técnicas de vendas e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho. Nesta edição, 45 candidatos serão selecionados, com possibilidade de integrar as equipes das lojas do shopping, um dos principais centros comerciais da cidade.

"Fazemos a seleção dos currículos, promovemos um treinamento gratuito em técnicas de vendas e entregamos os profissionais prontos para o mercado. Inicialmente, a vaga é temporária, mas há a expectativa de efetivação”, explica Jorge Lobo, presidente da Alospi.

A iniciativa reforça o compromisso do Shopping Piedade e da Alospi com o desenvolvimento profissional, a capacitação de novos talentos e a geração de emprego e renda para a comunidade.

Serviço:

📌 O quê: Treinamento gratuito em técnicas de vendas

📅 Quando: 8, 9 e 10 de abril, das 9h às 11h

📍 Onde: Sede da Alospi (piso L4 do Shopping Piedade)

📩 Inscrição: Envio de currículos até sexta-feira, 4 de abril, para [email protected] ou presencialmente na sede da Alospi