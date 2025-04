Salvador recebe a II Caminhada Coletiva do Autismo

Em 2023, a caminhada teve uma estimativa de mais de 2 mil pessoas - Foto: Divulgação

Salvador tem, atualmente, cerca de 10.600 pessoas diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), segundo dados da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Com o objetivo de conscientizar a população sobre os desafios desse grupo, acontece a 2ª Caminhada Coletiva do Autismo no próximo domingo, 6.

O evento vai começar às 8h, no Jardim de Alah, com destino ao Parque dos Ventos. O ponto de concentração será em frente ao Mc Donald's.

Ana Felix, mãe de um garoto autista de 11 anos, presidente do Núcleo Acolhedor da Criança Autista (Naca Autismo) e da Frente Única PCD, destaca a importância do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela ONU em 2 de abril.

Ana enfatiza que a caminhada promovida nesta data tem um duplo propósito: trazer conscientização para a sociedade e proporcionar momentos de diversão e comunhão entre os participantes.

"Esse dia é para ser lembrado, para que seja feita uma campanha de conscientização, para que as pessoas entendam qual é a necessidade de se falar de autismo na sociedade. Uma vez que as pessoas com autismo enfrentam dificuldades diárias no seu comportamento e que isso afeta a sua condição diante da sociedade. As limitações são muitas também, assim como suas habilidades, mas a gente fala mais das limitações porque isso impede que a pessoa consiga conviver em sociedade", destaca.



Em 2023, a caminhada teve uma estimativa de mais de 2 mil pessoas do Cristo da Barra até o Farol, afirma Ana.

"A estimativa do público é dobrar esse ano por conta da campanha que a gente está fazendo para que as pessoas consigam participar desse evento. É um evento que deve envolver a sociedade também. Na verdade, o que a gente queria muito é que esse evento entrasse para o calendário da cidade como um evento de que a cidade promove", concluiu.