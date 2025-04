Condutores relatam falha no sistema do Detran-BA; saiba como acessar

Motorista de aplicativo relata falha ao acessar sistema - Foto: Gleidson Duarte - Portal ba.gov

Motoristas da capital baiana, que estão tentando renovar a habilitação, informaram ao PORTAL A TARDE que não conseguem acessar o sistema, tanto pelo aplicativo como pelo portal, via ba.gov. desde a semana passada.

| Foto: Gleidson Duarte - App ba.gov

Segundo Gleidson Duarte, motorista de aplicativo, desde a última terça-feira, dia 25 de março, ele não consegue acesso ao sistema. “Sempre aparece a mesma mensagem: Tivemos um problema interno, por favor, tente novamente mais tarde”, disse Gleidson.

A assessoria de comunicação do Detran-BA informou que já acionou a equipe de tecnologia do órgão, para solucionar o problema, e que o site oficial, que conta com todos os serviços, está funcionando normalmente.