Sistema do FGTS da Caixa está há quase uma semana fora do ar

A plataforma é utilizada por instituições financeiras e operadoras do FGTS para realizar transações - Foto: Reprodução

O sistema de empréstimo da Caixa Econômica Federal, referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o API-FGTS, está fora do ar desde segunda-feira, 24. Usuários têm relatado dificuldades em realizar operações como o saque-aniversário.

A plataforma é utilizada por instituições financeiras e operadoras do FGTS para realizar transações vinculadas ao fundo, incluindo a reserva de valores para empréstimos.

Em nota, a Caixa alegou que o sistema está em manutenção e a previsão é que volte a operar apenas na terça-feira de Carnaval, 13.

Com a instabilidade, trabalhadores que precisam antecipar recursos do FGTS por meio de empréstimos ficam impossibilitados de realizar a operação pelo sistema oficial. Isso obriga o trabalhador que precisa de dinheiro com urgência a usar empresas que fazem crédito pessoal com juros de até 22% ao mês.