Claro fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sinal

Clientes da Claro relataram instabilidade do serviço de internet da operadora - Foto: Reprodução

Clientes da Claro relataram instabilidade do serviço de internet da operadora na manhã desta segunda-feira, 24. De acordo com Downdetector, site especializado no monitoramento de serviço online, foram registradas 1.739 reclamações sobre a instabilidade

A maioria das queixas está relacionada à impossibilidade de conexão com o sinal dos seus celulares. Em alguns casos, o smartphone exibe a conexão, mas sem navegação ou funcionamento de aplicativos que dependem da internet móvel. Também há registros de falhas em chamadas e envio de mensagens.

O site indica reclamações registradas em Porto Alegre, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Campinas (SP) e Londrina (PR).

A reportagem entrou em contato com a operadora para apurar as causas da falha, e aguarda a nota da empresa. O espaço está aberto a manifestações