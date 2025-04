Triplo homicídio: homens são assassinados a tiros em Cajazeiras

Homicídios aconteceram na Avenida Maria Cerqueira Lima - Foto: Reprodução/Google Maps

Três homens foram assassinados na madrugada desta terça-feira, 1º, na Avenida Maria Cerqueira Lima, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. As vítimas não tiveram suas identidades divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, o 22º BPM foi acionado após receberem denúncias de disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram os três homens já sem vida e isolaram a área até a realização da perícia pelo DPT.

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Os corpos foram removidos pela equipe do Serviço de Investigação de Locais de Crime (SILC/DHPP).