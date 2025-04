Empresário é preso vendendo carne imprópria para consumo em Salvador

A Polícia apreendeu 50 quilos de carnes impróprias para consumo em mercado de Pau da Lima - Foto: Divulgação Polícia Civil

O empresário Alexandre Dias dos Santos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, 31, após denúncia anônima por estar comercializando carnes impróprias para o consumo humano.

Ele foi detido em seu estabelecimento comercial, o Mercado Novo, no bairro de Pau da Lima, em Salvador, durante operação de fiscalização realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e por agentes da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA).

De acordo com o delegado Thiago Costa, titular da Decon, foram encontrados nos freezers do mercadinho 50 quilos do alimentos em condições inadequadas para a venda e ingestão.

"Prazo de validade vencido, sem o prazo de validade, apenas com o prazo da embalagem, do momento em que foram embaladas, e outras carnes em visível estado de decomposição. Além disso, nós conseguimos encontrar três desinfetantes para odor, que são usados somente para tirar odor de carne", afirmou Costa, ressaltando que "existia uma estrutura para maquiar a imagem das carnes para fazer com que o consumidor não compreendesse que aquelas carnes estariam em situação inapropriadas".

Parte da carne estava estragada | Foto: Divulgação Polícia Civil

Ainda conforme o delegado, embora o estabelecimento esteja registrado no nome da companheira de Alexandre, ele foi autuado pelo crime porque está à frente da gestão do mercado.

"No papel, a propriedade do estabelecimento é da esposa dele, mas ela prestou depoimento também logo em seguida, a gente foi atrás dela, ela disse que o mercado apenas está no nome dela. Foi conduzido à delegacia de defesa do consumidor, nós autuamos ele em flagrante, vamos concluir e comunicar o flagrante à Justiça. Ele vai ser submetido à audiência de custódia", explicou o titular.

Alexandre foi autuado por crime contra as relações de consumo, previsto no artigo 7º, inciso IX da Lei 8.137/90. A lei define uma pena de detenção de dois a cinco anos ao comerciante infrator ou gerente do estabelecimento que comercializar mercadoria imprópria para o consumo e que coloque em risco a vida da população. "Fiz um ofício para a Vigilância Sanitária, que vai também fazer uma apuração administrativa e verificar se ele já é contumaz nesse tipo de crime", concluiu o delegado Thiago Costa.

Nutricionista alerta para riscos

Em entrevista ao Portal A TARDE, a nutricionista Adriana Borges, formada pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), falou que o consumo de carne estragada pode causar sérios riscos à saúde humana, inclusive, levar à morte. Intoxicação alimentar e infecção bacteriana estão entre as principais reações provocadas pelo consumo do alimento estragado.

"O indivíduo que consome esse tipo de alimento estragado que está cheio de toxinas começa a apresentar alguns sintomas de intoxicação alimentar, como dores de cabeça, febre, enjoo, vômito, diarreia. Essa diarreia, inclusive, pode apresentar sangue nas fezes e, a depender do estado imunológico do indivíduo, ele pode, inclusive, morrer, ir a óbito", explicou a nutricionista.

"Algo que a gente precisa estar atento é a data de validade e à conservação do alimento. Isso não acontece somente com carnes, não. Pode acontecer com leite, derivados, alimentos de forma geral. Se ele está fora da validade, significa que pode ter bactérias ali e, consequentemente, toxinas, levando a essa intoxicação alimentar", completou ele.