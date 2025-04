Rodoviário sobrevive após ser esfaqueado na cabeça

Um motorista do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) de Salvador foi golpeado por um indivíduo armado com um facão enquanto dirigia. O rodoviário foi atingido na cabeça enquanto conduzia um micro-ônibus da linha Castelo Branco-Aeroporto. O incidente aconteceu neste domingo, 30, próximo do Bairro da Paz.

Mesmo após o ataque, o motorista conseguiu ser socorrido com vida e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos. Após receber atendimento e ser medicado, ele foi liberado no mesmo dia. Segundo informações apuradas pelo Portal MASSA!, o estado de saúde dele é estável.

Mesmo atingido, motorista sobreviveu e foi encaminhado a UPA de São Marcos e recebeu tratamento | Foto: Divulgação

Em contato com a reportagem, a Polícia Militar informou que foi acionada e enviou equipes da 82ª CIPM para averiguar a situação. No local, os agentes confirmaram a agressão e acompanharam o socorro da vítima pelo Samu.

Apesar das rondas feitas na região, nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A Polícia Civil investiga o que pode ter motivado o ataque.