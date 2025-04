Bruno diz que ambiente de negócios em Salvador “facilita quem quer empreender”

Prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Valter Pontes/ Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta segunda-feira, 31, o potencial da cidade como ambiente de negócios favorável para quem deseja investir e ampliar consequentemente a geração de emprego e renda. O gestor participou da mesa de abertura do Encontro Nacional de Integração do Associativismo, realizado na sede da Associação Comercial da Bahia (ACB), no bairro do Comércio.

O evento reuniu representantes das 50 associações comerciais com maior engajamento no Brasil, além de autoridades políticas. Em seu discurso, Bruno Reis citou ainda um panorama de avanços alcançados nos últimos anos, ressaltando que a capital baiana quer ir além do reconhecimento como “Cidade da Música” e do turismo.

“Aqui nós temos segurança jurídica para quem quer investir, com leis claras e transparentes. Todo mundo que investe nessa cidade sabe que tem uma relação com o poder público no mais elevado e alto nível”, garantiu.

A gestão municipal, acrescentou o prefeito, adotou medidas que propiciaram a redução de burocracia e que resultaram no surgimento de novos negócios. Um dos exemplos citados foi a redução do tempo de abertura de empresas na cidade, que passou de 15 dias para apenas quatro horas.

Além disso, o prefeito destacou os investimentos em tecnologia e inovação, que agilizam a aprovação de empreendimentos e permitem uma maior interação entre o setor público e a iniciativa privada.

“Aqui nós temos um conjunto de estímulos e incentivos fiscais arrojados que concede benefícios para quem gera emprego. A visão do nosso governo é que o maior programa social, sem sombras de dúvidas, é o crescimento econômico, é geração de emprego e renda. Então, a gente facilita a vida de quem quer empreender, reduzindo a carga tributária. E aí, naturalmente, há também um conjunto de investimentos privados que, somados aos dos públicos, passam da casa de R$20 bilhões. Isso tem feito a nossa economia crescer, a nossa cidade se desenvolver. Mas nós queremos mais”, afirmou o prefeito.

Além dos setores tradicionais responsáveis por movimentar a economia local, como o comércio e o imobiliário, Bruno Reis chamou a atenção para outros segmentos em crescimento que têm gerado oportunidades de investimentos, como os setores da saúde, logística, tecnologia e o da economia do mar.

Evento

O Encontro Nacional de Integração do Associativismo é promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) e reuniu líderes empresariais, representantes de associações e gestores públicos de todo o país, reforçando a importância do associativismo como motor de desenvolvimento econômico e social.

O presidente da entidade, Alfredo Cotait Neto, reforçou a representatividade da Associação Comercial da Bahia, criada há 213 anos, como célula da classe produtiva do Brasil e das Américas.

Para ele, o fortalecimento das instituições é essencial para o avanço de pautas essenciais para o setor.

“Precisamos apoiar cada vez mais o empreendedorismo, a livre iniciativa, para que a gente consiga resolver os graves problemas que nós temos, principalmente das desigualdades. Isso só será possível com o desenvolvimento econômico, que é o nosso papel”, salientou.