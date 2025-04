Jerônimo comenta sobre possível apoio do PDT: “Forte expectativa”

Jerônimo Rodrigues - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

Prestes a se reunir com os prefeitos do PDT, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ressaltou, na manhã desta segunda-feira, 31, o seu desejo em levar a sigla à sua base e detalhou que a união pode estar em processo de acontecer.

“O PDT tem na origem uma concepção histórica muito aliada a nossa. A época de [Leonel] Brizola marcou muito forte, temas importantes como a educação, combate à pobreza. E esse período inteiro a gente caminhou junto, por alguns momentos. Aqui na Bahia, tivemos um afastamento, mas tem o interesse de ter o PDT caminhando conosco”, declarou, durante coletiva de imprensa.

O gestor reforçou que o PT e o PDT já caminham juntos e confirmou que já existem conversas para oficializar o laço para 2026.

“Temos diversos prefeitos do PDT na Bahia caminhando conosco e deputados, inclusive. Já tivemos algumas conversas, tanto o PDT estadual teve em Brasília, como eu mesmo já tive reuniões com prefeitos, deputados, o próprio líder da bancada do PDT, Félix [Mendonça], em Brasília. Então eu espero que isso possa ser consolidado, a companhia do PDT novamente conosco. Tenho uma forte expectativa que isso possa acontecer.”

PDT ensaia aproximação

O governador deve se reunir no mês que vem com oito prefeitos do partido, que ensaiam há algum tempo o movimento de adesão à base de Jerônimo. Os gestores municipais receberam o sinal verde do presidente estadual da legenda, deputado Félix Mendonça Júnior.

"O governador já manifestou para nós, em vários momentos, o interesse em ter o partido na base aliada. Ontem conversamos sobre o assunto em uma agenda do governo em Feira de Santana. Ele quer conversar com os nossos prefeitos. Levamos essa proposta a Félix, que aceitou e também vai participar dessa reunião, prevista para ocorrer ainda este mês", disse o coordenador do movimento municipalista do PDT da Bahia, o ex-prefeito de Araci, Silva Neto, primeiro suplente na Assembleia Legislativa.

Silva Neto também já defendeu que o partido retome, de forma institucional, a aliança com o PT e volte a integrar a base de sustentação do governo baiano.

Ele afirmou que, dos oito prefeitos eleitos pelo PDT em 2024, sete já fazem parte da base de apoio ao governo. A única que ainda estaria fora dessa relação é a prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo.

No início deste mês Félix voltou a afirmar que está dialogando internamente no partido sobre os rumos do PDT. Ele tem mantido conversas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que já demonstrou interesse em ter os pedetistas na aliança com Jerônimo.