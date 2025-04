Jerônimo prega respeito à autonomia da Alba em eleição de vice

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Um dia antes da eleição para o cargo de vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) negou ter feito parte do processo de escolha do nome do PT para o pleito e ressaltou a importância de respeitar a autonomia da Casa.

“Na Assembleia, eu tenho feito uma inserção de forma que eu possa traduzir o respeito que o executivo tem com o legislativo. Tenho meus interesses, tenho meus gostos, mas não pode se sobrepor a lei, que é o respeito da autonomia”, disse, durante coletiva de imprensa na Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comércio, onde acontece o Encontro Nacional Integração do Associativismo.

O gestor ressaltou que a vaga para o PT surgiu de forma natural pelo critério de proporcionalidade após a assunção da deputada Ivana Bastos à Presidência do Legislativo – substituindo o deputado Adolfo Menezes.

“Como aconteceu, o que houve nacionalmente [ordem do STF para saída de Adolfo], fez-se outra eleição. Ivana se consolidou como sendo a presidente, mas foi preciso uma outra eleição”, afirmou.

O governador também comentou sobre a sigla ter tido dois possíveis nomes para disputar o cargo, o que acabou gerando desconfortos internos e adiando a votação. “Isso é positivo, o interesse dentro do partido de dois nomes.”

“Mas parece que já tranquilizou. Espero que amanhã a gente possa chegar e passar essa página para que a assembleia possa continuar trabalhando. É um momento importante das entregas, dos anúncios, das leis que estão acontecendo. Então, espero que a gente tenha conseguido chegar ao denominador comum”, declarou.

Fátima na 1ª vice

Após o adiamento da escolha do nome para o cargo de 1º vice-presidente na Alba, a bancada do PT oficializou, na última semana, o nome da deputada estadual Fátima Nunes para ocupar o posto. A votação deve ocorrer nesta terça, 1º.

Apesar da maioria dos integrantes do grupo na Casa terem assinado o ofício, no documento, faltam a manifestação de dois parlamentares: Júnior Muniz e Euclides Fernandes.

A votação que deveria sacramentar o nome Fátima no posto, na quarta, 26, foi adiada por conta de um impasse interno da bancada do PT.

Fátima, hoje suplente da Mesa Diretora, havia sido escolhida pelo PT para a 1ª vice. O deputado Júnior Muniz, entretanto, passou a articular nos bastidores, de acordo com apuração do Portal A TARDE, para ocupar a cadeira.

Muniz já havia tentado ser 1º vice da Alba em 2023, quando Adolfo Menezes (PSD) foi reeleito presidente da Casa. O seu nome, no entanto, foi preterido por Zé Raimundo, também do PT. Nesta quarta, um grupo de deputados atuou para a derrubada da sessão que consagraria Fátima como 1ª vice.