Violações podem suspender direito de usuários de patinetes em Salvador

Patinetes elétricos em Salvador - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O uso de patinetes elétricos em Salvador tem se tornado cada vez mais comum, sobretudo na orla da cidade. No entanto, o descumprimento de regras aceitas ao criar uma conta para o uso, pode ocasionar em bloqueios e até suspensão permanente da plataforma. Nas últimas semanas, registros de acidentes e irregularidades circularam pela internet, gerando debates sobre o assunto.

Em Salvador, 70 mil usuários estão cadastrados na plataforma de acesso às viagens, com uma média de 25 mil viagens por semana, o que gera a necessidade de uma fiscalização maior e de instrução para que os usuários trafeguem com segurança.

“Uma pessoa que for pega andando em dupla no patinete, vai ter a suspensão da conta por sete dias, e, caso seja reincidente, cometendo a mesma infração, ou um menor de idade esteja utilizando o patinete [da pessoa que foi suspensa temporariamente], o bloqueio é permanente”, afirmou Guillermo Petzhold, assessor especial da Secretaria de Mobilidade de Salvador.

Desde o início da fiscalização, cerca de 550 contas foram suspensas por uso indevido do equipamento, como passeio em dupla em um único patinete e condução por menores de idade. Outra infração prevista pela plataforma é a condução sob o efeito de álcool.

Na tarde de ontem, no Jardim de Alah, enquanto o assessor especial da Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), Guillermo Petzhold, era entrevistado, uma família com quatro pessoas, entre eles dois menores, circulavam pelo local.

Controle Operacional

Desde que chegou à capital baiana, em janeiro deste ano, já foram realizadas mais de 200 mil viagens com o modal, ainda assim, muita gente ainda diz não saber as regras de viagem. A topógrafa Ruana Melo tentou retirar um patinete para a sobrinha de 12 anos, mas por questões técnicas do aplicativo, não conseguiu.

“Eu não sabia que era proibido para menores, eu achei que era liberado, porque eu já vi tantas crianças andando [no patinete]. Inclusive, se eu soubesse, nem teria tentado, o que eu sei é que é proibido andarem duas pessoas, mas a galera ignora completamente isso”, disse a topógrafa.

Fiscais e instrutores da Jet Salvador, empresa que disponibiliza os patinetes para aluguel, fiscalizam e notificam usuários sobre o uso irregular dos equipamentos caso ser verificada alguma infração.

“No próprio aplicativo tem um vídeo informando como funciona o patinete e, na primeira vez que a pessoa utilizar tem os termos do que pode ou não, só basta ler as informações e também no nosso Instagram.”, informou Tamires Santos, supervisora da Jet Salvador.

A empresa, em acordo com a Semob, oferece aulas gratuitamente para novos usuários uma vez por semana, para que haja uma conscientização maior acerca das noções de tráfego, infrações e segurança ao utilizar os patinetes.

*Sob supervisão da editora Isabel Villela