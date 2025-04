Homem em uma bicicleta é assassinado no Dique do Tororó

Dique do Tororó - Foto: Reprodução

Um homem foi morto a tiros na Avenida Vasco da Gama, em frente ao Dique do Tororó, na noite de segunda-feira, 31. Ele estava usando uma bicicleta.

Policiais da 2º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para a ocorrência. Segundo a PM, o homem já foi encontrado morto pelo agentes e estaria praticando assaltos na região quando foi atingido pelos disparos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) expediu as guias de perícia e remoção. Em nota, a Polícia Civil disse que a 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.