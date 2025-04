2ª edição do Summit Made in Bahia promete impulsionar negócios locais

Summit Made in Bahia 2024 - Foto: Reprodução

O Centro de Convenções de Salvador será palco da segunda edição do Summit Made in Bahia, nos dias 5 e 6 de novembro de 2025. O evento será voltado para a integração empresarial e o fortalecimento da economia local.

O Summit, que traz um formato multidisciplinar, reunirá empresários e gestores de diversos setores essenciais para o desenvolvimento do estado, como sustentabilidade, finanças e economia, inovação e tecnologia, saúde, indústria, petróleo e gás, energia, entre outros.

Segundo Carlos Falcão, presidente do Business Bahia, empresa realizadora do evento, o Summit oferece uma excelente oportunidade para que os empreendedores planejem suas estratégias para 2026.

Ao Portal A TARDE, Falcão destacou o sucesso da primeira edição e o impacto positivo gerado no setor empresarial, gerando um evento com proposta transversal.

"Nós tivemos a ideia de reunir, num só espaço, num só período, todos os segmentos que fazem a economia baiana girar. Então, petróleo e gás, marketing, saúde, todos os segmentos que giram na economia baiana reunidos ao mesmo tempo, com painéis de diversos tipos de presidentes, de diversas empresas diferentes. Isso foi um sucesso muito grande, nós tivemos 3.500 inscritos para participar dos dois dias do Summit, nós tivemos 50 empresas expondo, nós tivemos 70 marcas presentes no evento, uma dezena de ativações e o Summit marcou também pela avaliação. Pós-evento, nós tivemos 85% de avaliação ótima e excelente que fizemos com o público presente no evento", destacou.

Carlos Falcão, fundador do grupo Business Bahia | Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Sobre a expansão do evento para 2025, Falcão ressaltou o objetivo de atrair mais participantes e continuar ampliando o impacto do evento. “Estamos agora indo para o Centro de Convenções para fazer um evento ainda maior. Esperamos alcançar 5 mil participantes, porque confiamos e acreditamos nos empreendedores e gestores baianos, que vão abraçar o evento junto conosco", disse.

Segundo Carlos, a proposta deste ano é manter o formato multisetorial do evento, que visa integrar os diferentes setores da economia baiana.

“Os diversos setores que fazem a economia baiana têm que conversar entre si. O que vemos normalmente são eventos setoriais, como eventos só de publicidade, só de saúde, só de agro, mas esses setores não se comunicam entre si. Isso pode fazer você perder oportunidades de negócios, porque naquele momento não está falando com outros segmentos. O que queremos é expandir e integrar essas áreas", pontuou.

Lançamento do Summit 2025

Será realizado um encontro com 90 empresários para o lançamento oficial do Summit 2025, nesta quarta-feira, 9. Durante o evento, serão apresentadas as métricas do Summit anterior e discutidos projetos estruturantes para a Bahia.

Entre os palestrantes confirmados estão Marcos Lessa, presidente da SalvadorPar, e Paulo Guimarães, presidente da BahiaInveste, que abordarão propostas e projetos que podem impulsionar o crescimento do estado e da capital.