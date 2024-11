Diretor-presidente da Codevasf elogia encontros no Summit: " Excelente iniciativa"

Marcelo Moreira, diretor-presidente da Codevasf - Foto: Denisse Salazar /AG A TARDE

O Summit de Negócios Made in Bahia está em seu segundo dia de evento nesta quinta-feira, 31, no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores. Marcelo Moreira, diretor-presidente da Codevasf falou sobre a impressão que teve sobre o evento.

"Olha, eu achei uma excelente iniciativa, né, de estar aqui podendo juntar diversos empresários, de diversos setores, com empresas públicas, com empresas que prestam serviço para o desenvolvimento aqui do estado da Bahia, e essa oportunidade que nós estamos tendo de trazer aqui os projetos da Codevasf, os projetos do governo federal, pra mostrar pra população baiana e pros empresários o potencial de desenvolvimento que tem aqui no estado da Bahia", disse ele.

Ele falou também sobre os projetos levados para o Summit: "Nós estamos trazendo alguns projetos aqui, principalmente projetos de irrigação, que vão potencializar, gerar diversas oportunidades de atração do comércio, atração da indústria, pra região oeste. No sul da Bahia e é isso que nós queremos aqui compartilhar com todos os empresários presentes", completou.

Summit

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.