Summit: diretor da BYD fala sobre as ações da multinacional na Bahia

Denis Onishi, diretor da BYD - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

Presente no segundo dia do Summit de Negócios Made in Bahia, o diretor da BYD, Denis Onishi, falou sobre os investimentos que a empresa vem fazendo na Bahia e as atividades que a multinacional tem realizado em prol de da sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

"A BYD está investindo R$ 5,5 bilhões no Brasil para a construção dessa fábrica em Camaçari. É um investimento de curto prazo. Esse investimento já começou e a nossa previsão é começar a sair carro no começo do ano que vem. É um investimento muito entusiasmado. Já nos consideramos brasileiros e já nos consideramos baianos, inclusive, por conta disso. Além disso, a BYD tem compromisso de reduzir até 1 °C a temperatura da terra. Então, os modelos que a gente vai fabricar aqui em Camaçari vão ser modelos híbridos e modelos elétricos também", disse.

Leia também:

>> Diretor-presidente da Codevasf elogia encontros no Summit: " Excelente iniciativa"

>> Summit: presidente da ACB aborda a cidadania como agente transformador

>> "Uma prova de que estamos em expansão", diz superintendente do BNB sobre o Summit

O evento acontece no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores. Para o diretor da BYD, eventos como o da Summit aprimoram a troca de conhecimento, e, além disso, dar a oportunidade de ampliar o acesso a informações, como, por exemplo, o movimento que a BYD em feito para tornarem mais acessíveis para todos os públicos.

"Quando a gente fala hoje de carro elétrico no Brasil, a cada 10 carros vendidos, pouco mais de 7 carros já são BYD. Quando a gente fala de carros híbridos, nós somos líderes de venda de carros híbridos no Brasil. Então, é um movimento que começou e ele vai aumentando cada vez mais. Já tivemos a chegada do Dolphin Mini, o primeiro movimento da marca a tentar trazer um carro mais acessível, porém, com toda a tecnologia que a BYD oferece. Então, por exemplo, a gente tem parcerias hoje com a Uber e com a 99 Taxis. Isso dá uma condição diferente para aquela pessoa que é motorista por aplicativo, mas quer migrar para o carro elétrico, onde vai poder uma economia assim de 80% a 90%,, se comparada a um carro a combustão".