Summit: presidente da ACB aborda a cidadania como agente transformador

No segundo dia de Summit de Negócios Made in Bahia, realizado nesta quinta-feira, 31, um dos temas abordados foi o exercício da cidadania como agente transformador.

Durante o evento, realizado Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, o presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Paulo Calvacanti, destacou a importância do evento, assim como, a necessidade de uma consciência cidadã para a transformação do país.

"Esse é um espaço espetacular e uma iniciativa maravilhosa para tratarmos de temas tão necessários. Se a gente quiser, efetivamente, transformar o Brasil, a Bahia, Salvador, Lauro de Freitas... É preciso falar de cidadania, de consciência cidadã, participativa e transformadora. A gente precisa compreender isso e começar a olhar diferente. Enquanto a gente não começar a entender que a transformação do nosso país, da nossa própria mente, passa pelas nossas próprias atitudes, pelo eu responsável, pelo eu transformador, a gente vai continuar esperando que os outros façam pela gente", disse.

Reunindo empresários de diversos setores com o objetivo de fortalecer a economia regional e promover conexões significativas entre empreendedores, o Summit, segundo Paulo, oportuniza, ainda, a troca de saberes e de conhecimento. De acordo com o presidente da Associação Comercial da Bahia, quando uma sociedade começa a exercitar a cidadania, ela começa a entender que é união que faz a diferença.

"A gente fica esperando o salvador da pátria, que um presidente da república vá solucionar o problema de uma nação, mas não existe isso, não existe Salvador da pátria. Quando uma sociedade começa a exercitar a cidadania, que é o assunto de hoje, ela começa a entender que é a nossa união que faz a diferença. Mas precisa preparar a maioria para começar a se sentir efetivamente digno e receber um diploma de cidadão brasileiro. Esse diploma vai muito além de conhecimento acadêmico".

Ainda de acordo com Paulo, "tem gente que até hoje não tem consciência do seu direito conquistado em 1988. Então é isso que estou chamando a atenção. Cidadania é a base, mas para você se sentir cidadão, para você sentir pertencente a essa nação e os seus direitos, você precisa ser educado a isso, treinado, assim como é feito para qualquer outra profissão que você vai exercer", conclui.

Summit

O evento, promovido pelo Grupo Business Bahia, acontece nos dias 30 e 31 de outubro no Armazém Convention, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A expectativa é de que o summit receba cerca de 1.000 empresários por dia.

O Summit Made in Bahia visa maximizar oportunidades de negócios B2B e fortalecer a economia local, reunindo os principais empresários do estado, executivos, jornalistas e autoridades. O evento também está aberto ao público em geral.