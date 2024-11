Summit Made in Bahia aquece ambiente econômico em Lauro de Freitas

Primeiro dia do Summit de Negócios Made in Bahia contou com grandes representantes da economia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O primeiro dia do Summit de Negócios Made in Bahia, nesta quarta-feira, 30, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas, reuniu importantes agentes da economia do estado. O evento, organizado pelo grupo Bussiness Bahia, contou com painéis temáticos e com palestras sobre temas ligados ao mundo empresarial.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente do grupo Bussiness Bahia, Carlos Falcão, destacou o trabalho de organização do evento e o desafio de fazer algo fora do “lugar comum”.

“O que nós buscamos é sair do lugar comum, da maioria dos eventos onde as empresas só conversam no seu nicho. Nós buscamos trazer uma série de painéis de propostas, de negócios, de segmentos diferentes. Temos gestores do segmento de petróleo e gás interagindo com saúde, com marketing, com finanças, com desenvolvimento econômico, com publicidade, com todos os principais vetores que movem a economia baiana”, pontuou Falcão.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico de Salvador, Mila Paes, afirmou que o Summit é uma oportunidade de mostrar a capacidade de atração de negócios para o Nordeste. Mila foi uma das palestrantes do painel três, com o tema Economia Criativa para Desenvolver a Bahia.

“Eventos que trazem a pauta de oportunidades de negócios para o Nordeste são sempre muito significativos. É importante ver o protagonismo que a região tem assumido ao atrair discussões sobre temas nos quais temos forte atuação. Falar de sustentabilidade, de inovação – são sempre assuntos muito bem-vindos aqui na Bahia. Participar desses eventos é sempre um grande prazer para nós”, disse a secretária.

Mila foi uma das palestrantes do painel três, com o tema Economia Criativa para Desenvolver a Bahia | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Também palestrante no evento, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Henrique Passos, enfatizou o papel da entidade, assim como outras instituições, ajuda no fomento do desenvolvimento industrial.

“Essas entidades ajudam o desenvolvimento empresarial, seja do ponto de vista da gestão e da governança, mas também no aspecto da produção, com capacitação profissional, educação e inovação”, afirmou o presidente.

Sala A TARDE

O Grupo A TARDE está presente nos dois dias de evento com a Sala A TARDE, um espaço reservado para convidados e entrevistas. Passaram pelo lugar nomes como Mila Paes, Carlos Henrique Passos, Carlos Falcão, André Joazeiro (Secti), Janete Vaz (Sabin) e Gil Giardelli. O stand estará presente novamente nesta quinta-feira, 31.